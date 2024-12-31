Basına sızan bomba iddia: Osayi, Galatasaray'a gidiyor!

Basına sızan bomba iddia: Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi Samuel'in Galatasaray'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Nijerya basını. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi Samuel'in Galatasaray'la anlaşmaya vardığını iddia etti.

Galatasaray, Jelert'i kadrosuna katsa da sağ bekte istediğini bulamadı. Ara transferde de bu bölgeye takviye planlanırken Osayi iddiası geldi.

Nijerya'dan Pulse Sports, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulübü ile henüz anlaşmayan Osayi-Samuel'in Galatasaray ile el sıkıştığını duyurdu.

Bu transfer için Osimhen'in ikna eden isim olduğuna da yer verildi. 28 Ocak 2021'de Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği oyuncu, 157 maça çıktı.

FENERBAHÇE'DEN 3 YILLIK TEKLİF

Nijerya medyasında bu iddialar ortaya atılırken 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye döneceği de gündemde. Çıkan bir diğer haberde ise futbolcuya F.Bahçe'nin 3 yıllık sözleşme önerdiği, ancak oyuncunun henüz yanıt vermediği ve Premier Lig'den teklif beklediği vurgusu dikkat çekti.

Kaynak: Haber7

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