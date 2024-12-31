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Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Suriyelilerin dönüşü sürüyor
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Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Yeni yılı ülkelerinde karşılayacaklar: Suriyelilerin dönüşü sürüyor

"İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 17 yaşındaki Şadi Havran, gazetecilere 13 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

Memleketi İdlib'e 4 kardeşiyle döndüğünü ve orada babalarının kendilerini beklediğini anlatan Havran, şöyle devam etti:

"İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım. Türkiye'de lokantada 4 sene çalıştım, bulaşık yıkayıp garsonluk yaptım. Aynı zamanda 8 sene okula gittim, sonra Adapazarı'na yerleştim. İnşallah Allah durumumu daha iyi ederse kendime küçük bir lokanta açmak istiyorum. Türklerden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize çok iyi baktılar. Ülkemde huzur var, her şey var."

Ubade Allep de 5 kişilik ailesiyle memleketi Hama'ya gittiğini dile getirdi.

Anne ve babasını 13 yıldır görmediğini belirten Allep, "Benim 3 çocuğum oldu ve çocuklarım babaannelerini ve dedesini görmedi. Türkiye'den çok memnunuz, her zaman bizim yanımızda durdu. Savaş bitti, o yüzden Suriye'ye gidiyorum." dedi.

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Kaynak:AA

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