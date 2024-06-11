Banka personel alımı yapacak! Türkiye Finans Bankası iş başvurusu

Türkiye Finans Bankası, çeşitli pozisyonlar için işçi arıyor. Türkiye Finans Bankası iş başvurusu ile alakalı detaylar aşağıda yer alıyor.

Kurumsal Portföy Yönetmeni Alımı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, kurumsal bankacılık deneyimi olmak, tercihen Bes, Segem veya SPK lisansına sahip olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir.

Pazar ve müşteri verilerinin analizi, mevcut ve yeni müşterilerin takibi, ürün satışı ve karlılığın artırılması ve strateji geliştirme.

Ticari Portföy Yönetmeni Alımı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ticari bankacılık deneyimi olmak, tercihen Bes, Segem veya SPK lisansına sahip olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir.

Pazar ve müşteri verilerinin analizi, mevcut ve yeni müşterilerin takibi, ürün satışı ve karlılığın artırılması ve strateji geliştirme.

Ticari Portföy Yönetmeni Alımı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ticari bankacılık deneyimi olmak, tercihen Bes, Segem veya SPK lisansına sahip olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir.

Pazar ve müşteri verilerinin analizi, mevcut ve yeni müşterilerin takibi, ürün satışı ve karlılığın artırılması ve strateji geliştirme.

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Ticari Portföy Yönetmeni Alımı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ticari bankacılık deneyimi olmak, tercihen Bes, Segem veya SPK lisansına sahip olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir.

Pazar ve müşteri verilerinin analizi, mevcut ve yeni müşterilerin takibi, ürün satışı ve karlılığın artırılması ve strateji geliştirme.

Başvuru Yöntemleri

Başvuru: Başvuru için linki kullanın.

Mülakat: Bir kişiyle online veya yüz yüze bir görüşme yapma süreci.

Envanter: Envanter değerlendirmesi son aşamadır.