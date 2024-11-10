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Türkiye deprem korkusunu yaşamaya devam ediyor! Bugün 2 depremle sarsıldık

Son günlerde Türkiye'de bir dizi deprem meydana geldi. Bu sabah iki deprem daha oldu.

Türkiye deprem korkusunu yaşamaya devam ediyor! Bugün 2 depremle sarsıldık
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Son günlerde Türkiye ve yakın çevresinde bir dizi deprem meydana geldi. Bu sabah, dün Malatya'da meydana gelen depremin ardından Akdeniz ve Ege bölgelerinde yeni sarsıntılar meydana geldi. AFAD, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Kısa süre sonra 2,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

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Saat 07:26'da Akdeniz'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak sarsıntı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmedi. Geçtiğimiz haftalarda bu bölgelerde dört ve üzeri büyüklükte depremler meydana geldi. Ekim ayında Elâzığ, Çanakkale, Sivas ve Adana gibi birçok ilde de şiddetli depremler meydana geldi.

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