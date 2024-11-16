Asgari ücrette zam oranı netleşiyor! Pazarlık o rakamdan başlayacak

Aralık ayının başında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemeye çalışacak. Asgari ücret görüşmeleri yaklaştıkça tartışmalar da bu konuya odaklandı. Asgari ücret pazarlığı, hem muhalefet hem de AK Parti kulislerinden minimum yüzde 25-35 artışla başlaması bekleniyor. İşsizlik, engelli maaşı, stajyer maaşı, sosyal yardım gelir şartları ve prim ödeme tutarları yeni asgari ücret zammı ile artacak.

MUHALEFET ASGARİ ÜCRET İÇİN NE ÖNERİYOR?

Asgari ücret zammı için muhalefet 28 bin ila 35 bin lira bekliyor. CHP'ye 30 bin, İYİ Partiye 28 bin ve Yeniden Refah Partisine 35 bin lira verildi.

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Gelecek Partisi 33 337 lira ve DEM Partisi 35 bin lira önerdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

AK Parti kulislerinde konuşulan %25 zammı gerçekleşirse asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'ın 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 175 göz önüne alındığında, rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda yine de asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi oranında yüzde 44 oranında bir zam yapması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya yükselecek.