Bakan Yumaklı'dan ABB'ye sert mesaj: "Suyu akıtmayı beceremeyen bir belediye var"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın susuzlukla imtihanını şöyle değernedirerek, "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in açıklamasına cevap vererek, Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj olmadığını belirtti. Yumaklı, paylaşımında, "DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremediklerini ifade eden Bakan Yumaklı, "Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Başkent'inde vatandaşları ellerinde bidonlarla akan bir çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz" açıklamasını yaptı.

