İstanbul'da eğitime ara verildi: Öğrencilerin kar tatili sevinci!

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyardığı kar yağışı için İstanbul’da alarm verilirken, Valilikten de kar tatiline ilişkin açıklama yapıldı.

Yayınlanma:

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı kar yağışı için İstanbul'da alarm verilirken, Valilikten de kar tatiline ilişkin açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışına önümüzdeki saatlerde başlaması bekleniyor.

Dünden beri etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın gece saatlerinde de devam edeceğini söyleyen uzmanlar, sabaha karşı yağışların kara döneceği uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Valiliği Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir açıklama yayımladı:

İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası… İyi tatiller çocuklar

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12.01.2026 günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline, ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir.

Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır.

