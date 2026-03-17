Bayram günü hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor!

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren güneyi 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.