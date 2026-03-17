Bayram günü hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde hava bulutlu olması ile beraber bazı bölgelerde sağanak yağışlar beklenmekte. Peki Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren güneyi 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

