Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana ve Muğla'da ''kuyu-1'' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her gün sayfasından suç örgütlerine operasyonları duyurmaya devam ediyor. bakan yerli kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

ÖRGÜT ELEBAŞLARI İLE BİRLİKTE 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.