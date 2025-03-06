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Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?

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Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? İşte, önemli ayrıntılar...
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 1 17

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? İşte, önemli ayrıntılar...

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 2 27

Araç sahiplerine iyi haber! Benzinin litresine gelen 1,15 TL indirimin ardından yeni bir indirim daha geliyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin fiyatlarında 2,06 TL'lik bir düşüş yaşanacağını bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 3 37

70 doların altına düşerek son zamanların en düşük seviyesini gören petrol, akaryakıt fiyatlarında da peş peşe indirimlere neden oldu.

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 4 47

Sözcü'de yer alan habere göre sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzine bir indirim daha uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 5 57

Bu gece yarısı yapılacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 2,06 TL daha düşecek. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle motorin fiyatlarında da gelecek hafta itibarıyla büyük indirimler bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 6 67

Güncel fiyatlar

Benzin

İstanbul (Anadolu): 45.24 TL/L
İstanbul (Avrupa): 45.39 TL/L

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar? 7 77

Motorin

İstanbul (Anadolu): 46.54 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.65 TL/L

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