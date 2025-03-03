Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüşler devam edecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyonun şubatta yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulayacaklarını vurguladı.

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