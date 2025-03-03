O burç sahipleri aman dikkat! Çok sabırlı olmanız gerek bir gün: 3 Mart 2025 günlük burç yorumları

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünkü Merkür-Neptün hizalanması, hayal kurmak ve ne istediğini görselleştirmek için harika. Ancak, özellikle Güneş-Jüpiter karesi de devredeyken, işin pratik tarafına daha sonra dikkat etmen gerekebilir. Bugün daha çok ilham almak veya bakış açın ve nazik sözlerinle başkalarına ilham vermekle ilgili. Fikirlerini daha etkileyici bir şekilde ifade etmeye eğilimlisin. Yine de, dinlenme ile öğrenme veya çeşitli uğraşlar arasında gidip gelebilirsin. Jüpiter kısa süre önce gizlilik alanına geçti ve bugün Güneş ile çatışıyor. Bu da seni geçici olarak bunalmış hissettirebilir. Huzursuzluk veya sıkıntı, hatalara veya kötü seçimlere yol açabilir, ancak bunlar sadece dikkat dağınıklığına neden olabilir. Normalden daha fazla başkalarına yardım etmeye veya onlar için bir şeyler yapmaya eğilimli olabilir, sonra ise kendi hayatının geri kalanına zaman ayıramadığını fark edebilirsin. Harekete geçmeden önce gerçek arzularınla daha iyi bir temas kurmaya çalış.