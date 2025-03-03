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Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste!

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Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste!
Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste...
Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 1 124

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste...
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Prestijli törenin sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi. Sean Baker imzalı Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. İşte 2025 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 2 224

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. Emilia Perez filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, Wicked ve The Brutalist filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 3 324

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 4 424

ÖDÜL KONUŞMASI DAMGA VURDU

Gecede Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel No Other Land, En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

Los Angeles tarihine damga vuran yangın felaketi de Oscar Ödülleri'nde unutulmadı. Törende felaketten etkilenenlerin görüntüleri yayınlandı.

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 5 524

EN İYİ FİLM

Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked

KAZANAN: Anora

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 6 624

EN İYİ YÖNETMEN


Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

Filmin yapımcılığını, yazarlığını, yönetmenliğini ve kurgusunu üstelenen Baker, bir film ile 4 Oscar ödülü kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 7 724

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 8 824

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 9 924

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 10 1024

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU


Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 11 1124

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane

KAZANAN: No Other Land

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 12 1224

İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown
Conclave
Emiliz Perez
Nickel Boys
Sing Sing

KAZANAN: Conclave

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 13 1324

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance

KAZANAN: Anora - Sean Baker

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 14 1424

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ


A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked

KAZANAN: The Substance

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 15 1524

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here
The Girl With The Needle
Emilia Perez
The Seed of the Sacred Fig
Flow

KAZANAN: I'm Still Here - Brazil

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 16 1624

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked

KAZANAN: Wicked

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 17 1724

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI


A Complete Unknown
Conclave
Nosferatu
Wicked
Gladiator 2

KAZANAN: Wicked

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 18 1824

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ


The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu

KAZANAN: The Brutalist

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 19 1924

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part 2
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked

KAZANAN: Dune: Part Two

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 20 2024

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“El Mal”, Emilia Pérez
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Like a Bird”, Sing Sing
“Mi Camino”, Emilia Pérez
“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

KAZANAN: “El Mal”, Emilia Pérez

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 21 2124

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

KAZANAN: The Brutalist

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 22 2224

EN İYİ SES

A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

KAZANAN: Dune: Part 2

EN İYİ KURGU

Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked

KAZANAN: Anora

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 23 2324

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ


Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow
Memoirs of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Inside Out 2
The Wild Robot

KAZANAN: Flow

Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste! 24 2424

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

A Lien
Anuja
I’m Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent

KAZANAN: I’m Not a Robot

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

Death by Numbers
I Am Ready, Warden
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Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra

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