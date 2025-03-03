Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Prestijli törenin sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi. Sean Baker imzalı Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. İşte 2025 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...