Oscar 2025 ödülleri kimler kazandı? 97. Oscar ödülleri kazananların listesi belli oldu, işte o liste...Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Prestijli törenin sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi. Sean Baker imzalı Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. İşte 2025 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. Emilia Perez filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, Wicked ve The Brutalist filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.
Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.
ÖDÜL KONUŞMASI DAMGA VURDU
Gecede Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel No Other Land, En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.
Los Angeles tarihine damga vuran yangın felaketi de Oscar Ödülleri'nde unutulmadı. Törende felaketten etkilenenlerin görüntüleri yayınlandı.
İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...
EN İYİ FİLM
AnoraEmilia PerezThe BrutalistA Complete UnknownConclaveDune: Part 2I'm Still HereNickel BoysThe SubstanceWicked
KAZANAN: Anora
EN İYİ YÖNETMEN
Anora, Sean BakerThe Brutalist, Brady CorbetA Complete Unknown, James Mangold,Emilia Perez, Jacques Audiard,The Substance, Coralie Fargeat
KAZANAN: Anora, Sean Baker
Filmin yapımcılığını, yazarlığını, yönetmenliğini ve kurgusunu üstelenen Baker, bir film ile 4 Oscar ödülü kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti.
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody, The BrutalistTimothee Chalamet, A Complete UnknownColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveSebastian Stan, The Apprentice
KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo, WickedKarla Sofia Gascon, Emilia PerezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceFernanda Tores, I'm Still Here
KAZANAN: Mikey Madison, Anora
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro, A Complete UnknownAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldana, Emilia Perez
KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The Apprentice
KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
EN İYİ BELGESEL FİLMİ
Black Box DiariesNo Other LandPorcelain WarSoundtrack to a Coup d’EtatSugarcane
KAZANAN: No Other Land
İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete UnknownConclaveEmiliz PerezNickel BoysSing Sing
KAZANAN: Conclave
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
AnoraThe BrutalistA Real PainSeptember 5The Substance
KAZANAN: Anora - Sean Baker
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
A Different ManEmilia PerezNosferatuThe SubstanceWicked
KAZANAN: The Substance
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
I'm Still HereThe Girl With The NeedleEmilia PerezThe Seed of the Sacred FigFlow
KAZANAN: I'm Still Here - Brazil
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The BrutalistConclaveNosferatuDune: Part 2Wicked
KAZANAN: Wicked
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
A Complete UnknownConclaveNosferatuWickedGladiator 2
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The BrutalistDune: Part 2Emilia PerezMariaNosferatu
KAZANAN: The Brutalist
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Alien: RomulusBetter ManDune: Part 2Kingdom of the Planet of the ApesWicked
KAZANAN: Dune: Part Two
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
“El Mal”, Emilia Pérez“The Journey”, The Six Triple Eight“Like a Bird”, Sing Sing“Mi Camino”, Emilia Pérez“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late
KAZANAN: “El Mal”, Emilia Pérez
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
The BrutalistConclaveEmilia PerezWickedThe Wild Robot
EN İYİ SES
A Complete UnknownDune: Part 2Emilia PerezWickedThe Wild Robot
KAZANAN: Dune: Part 2
EN İYİ KURGU
AnoraThe BrutalistConclaveEmilia PerezWicked
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Beautiful MenIn the Shadow of CypressMagic CandiesWander to WonderYuck!
KAZANAN: In the Shadow of Cypress
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
FlowMemoirs of A SnailWallace & Gromit: Vengeance Most FowlInside Out 2The Wild Robot
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