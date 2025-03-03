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Son dakika! TÜİK, 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı!

Son dakika! TÜİK, Şubat 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! İşte oranlar...

Son dakika! TÜİK, 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı!
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Son dakika! TÜİK, Şubat 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı!

TÜİK, Şubat 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı: Şubat enflasyonu yüzde 2,27 olarak açıklandı...

Yıllık enflasyon ise, 39,05 olarak açıklandı...

Kira oranları: 53,83 olarak belirlendi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamını açıkladı.

Son dakika! TÜİK, 2025 Aylık enflasyon rakamlarını açıkladı!

Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 geriledi.

Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu.

Ocakta aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti.

Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.

GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak.

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekliyor.

Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda...

TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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