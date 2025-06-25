Bakan Şimşek Enflasyonla ilgili önemli gelişme paylaştı!

Bakan Şimşek: Hane halkıyla piyasanın enflasyonda beklenti farkı 6 yılın en düşüğünde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde düşüşün devam ettiğini belirterek, "Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Şimşek, hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını belirtti.

Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

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"Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Vatandaşın enflasyon beklentisi böylece Kasım 2021'den beri en düşük düzeye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 30,7'ye çıktı.

BEKLENTİLERDEKİ MAKAS 28,4 PUAN

Piyasa katılımcıları ile hanehalkı enflasyon beklentileri arasındaki makas 28,4 puana geriledi. Önceki ay makas 34,8 puan düzeyindeydi.

VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.

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