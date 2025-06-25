Bakan Tunç 10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıkladı: 1 yıl ceza alan da hapis yatacak! İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıkladı. Bakan Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıklayan Bakan Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını söyledi.

''TOPLUMDA CEZASIZLIK ALGISINI YOK EDECEK''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi. Yeni düzenleme ile 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek. Bu da toplumdaki cezasızlık algısını yok edecek.'' dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

"Cezaevleri birer üretim merkezi, eğitim merkezi, insanı inşa eden bir merkez haline dönüştürdük." diyen Bakan Tunç, "Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

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