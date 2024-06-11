İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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