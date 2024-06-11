İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Başlatılan operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını açıklandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi

Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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