Bakan Kacır açıkladı! Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül bugün uzay istasyonuna kenetlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün bugün 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlemesini beklediklerini söyledi.

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Bakan Kacır açıkladı! Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül bugün uzay istasyonuna kenetlenecek

Bakan Kacır, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan aracın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetleniş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından “Bugün saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek: http://axiom.space/live Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda ‘kenetlenmeye’ hazır” ifadelerini kullandı.

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