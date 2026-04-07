Bakan Göktaş ve Başkan Ahmet Cin Pendik’te Toplumsal Fayda Ödül Töreni’ne Katıldı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) tarafından düzenlenen 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni’ne katıldı. Törene Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ile çok sayıda davetli iştirak etti.

“Bir teşekkür de büyük kızıma sunmak istiyorum”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Katkılarından dolayı AYSİT başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bir teşekkür de büyük kızıma sunmak istiyorum. Çünkü kendisinin 2 tane evladı var. Ama 1 tane de koruyucu aile olarak bir kızımızı aldı. Dolayısıyla bize bir torun daha vermiş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz, tebriklerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İyi ki başkanımız gibi başkanlar var”

Törende kürsüye çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplumun toplumsal refah üzerindeki etkisine değinerek Pendik’teki yerel yönetim-STK iş birliğini takdir etti. Bakan Göktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İyi ki başkanımız gibi başkanlar var. Bu süreçlerde hassasiyet büyük önem arz ediyor. Başkanlarımızın bu süreçlerde verdikleri destek gerçekten muazzam. Tekrar hem size, hem eşinize, Kaymakam Beye ve özellikle örnek teşkil ettiği için kızınıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki varsınız.”