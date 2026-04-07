Bakan Göktaş Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in eşliğinde Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, belediyenin engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerini yerinde inceledi. Bakan Göktaş, Pendik Belediyesi’nin vatandaş odaklı çalışmalarını tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in eşliğinde Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, merkezin sunduğu hizmetler, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları ile belediyenin sosyal alandaki çalışmaları ele alındı. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’nın da yer aldığı ziyarette, Başkan Ahmet Cin tarafından merkezin işleyişi ve kapsamı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Başkan Cin, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sunulan eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik projeleri de aktardı. Pendik’te sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin artırılması için projelerin devam ettiğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Bakan Göktaş, merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendiren Göktaş, Pendik Belediyesi’nin sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarından dolayı Başkan Ahmet Cin’i tebrik etti.