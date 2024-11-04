Son dakika! Kırıkkale, Balışeyh belediye başkanı Hilmi Şen'i bakın kim öldürmüş!

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürerken hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırıyı düzenleyenlerin akrabası olduğu ortaya çıktı.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN AKRABA ÇIKTI!

Kırıkkale, Balışeyh Belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı. Balışeyh belediye başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı, Kırıkkale Valisi yaptığı açıklamada, Başımız sağ olsun sözüyle başlayarak acı haberi verdi. Vali, ağır yaralı hastaneye kaldırılan belediye başkanı Hilmi Şen'in hayatını kaybettiğini ve yaralı 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Emniyetin olayla ilgili yaptığı araştırmalarda, belediye başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırıyı düzenleyenlerin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Ayrıntılar birazdan...