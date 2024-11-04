Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir? Niçin öldürüldü? Balışeyh Belediyesi hangi parti? Hilmi Şen'i öldüren Saldırgan kimdi?

Kırıkkale’de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hilmi Şen kimdir, öldü mü? Balışeyh Belediyesi hangi parti?

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Belediye Başkanı Hilmi Şen, 1974 yılında Balışeyh'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasi kariyerine 2001-2004 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurulu üyeliği ile başlamış, 2004 yerel seçimlerinde seçim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. 2005-2008 yılları arasında ise AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Hilmi Şen, 2019 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş, ancak Temmuz 2024'te partisinden istifa etmiştir ve bağımsız olarak görevine devam etmiştir.

Maalesef, 4 Kasım 2024 tarihinde bir silahlı saldırıya uğramış ve bu saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Saldırıda, yanında bulunan şoförü Mikail Çelikkol da hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akrabası olduğu belirtilmiştir. Bu olay, Kırıkkale'de büyük bir üzüntü yaratmıştır.

KİM ÖLDÜRDÜ?

Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

HİLMİ ŞEN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ? BALIŞEYH BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etmişti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde E.Ş.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi, daha yaralandı. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile diğer 3 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Şen ve diğer yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi.

Belediye Başkanı Şen’den acı haber geldi ve hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.