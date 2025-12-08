  1. Anasayfa
  3. Meteoroloji açıkladı: Lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde karla karışık yağmur etkili olacak. Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Sinop haricinde bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa haricinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar yer yer 8, sabah saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren güneyi 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu , Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.

