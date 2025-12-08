Meteoroloji açıkladı: Lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar yer yer 8, sabah saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren güneyi 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu , Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.