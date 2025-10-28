Bahis soruşturmasında şok gelişme: Listede 3 bin 700 kişi var, bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı!

Bahis soruşturmasında şok gelişme: Listede 3 bin 700 kişi var! TFF; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3 bin 700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu derinden sarsan açıklamalar yaptı.

Hacıosmanoğlu “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir “ dedi.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Türkiye gazetesinin haberine göre TFF, nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3 bin 700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor.

Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor.

15 BİN 700 KEZ BAHİS OYNAYAN KULÜP BAŞKANI

Spor Toto’dan Türkiye gazetesine gelen bilgilere göre futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarındaki detay dikkati çekti:

“Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesi de üstüne düşeni yapıp içindekileri kontrol etsin. Aksi durumda çalışmalarımızı devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız!” Mesaj çok açık: “İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır!”

