Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın kaç TL ediyor?

Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. 28 Ekim 2025 Salı anlık ve canlı altın fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Ons altın yeni haftaya negatif seyirle başlamış ve yüzde 3'ün üzerinden kayıp yaşayarak 10 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Bununla birlikte ons altın yeni işlen gününe 3.972,80 dolar seviyesinden başladı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle gram altında da düşüş sürüyor. Ekim ayındaki rekor seviyeler sonrası altın da düşüş seyri bu hafta da devam ediyor. Altın fiyatları yeniden artar mı sorusunun yanıtı da, yaşanan gelişmelerle yakından takip ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...