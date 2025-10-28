  1. Anasayfa
Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. 28 Ekim 2025 Salı anlık ve canlı altın fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Ons altın yeni haftaya negatif seyirle başlamış ve yüzde 3'ün üzerinden kayıp yaşayarak 10 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Bununla birlikte ons altın yeni işlen gününe 3.972,80 dolar seviyesinden başladı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle gram altında da düşüş sürüyor. Ekim ayındaki rekor seviyeler sonrası altın da düşüş seyri bu hafta da devam ediyor. Altın fiyatları yeniden artar mı sorusunun yanıtı da, yaşanan gelişmelerle yakından takip ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika...

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 211

ALTIN FİYATLARIN DÜŞÜŞ SEYRİ DEVAM EDİYOR

Son iki aydır üst üste yükseldikten sonra geçen hafta değer kaybeden altın, bu hafta düşüş eğilimini sürdürdü. Ons altın yüzde 0,45 kayıpla 3.965 doların altına gerileyerek 10 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Serbest piyasada altının gramı 5365 TL seviyesinde işlem görürken Kapalıçarşı'da gram altın 5725 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ise 9340 TL'den, Ata altın ise 38220 TL'den alıcı buluyor. Spot gümüş ise 46,69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 311

ALTIN FİYATLARI TEKRAR ARTACAK MI?

ABD Merkez Bankası Fed'in yarın sona erecek toplantılarında yeni bir faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler altını yukarı yönlü desteklese de ABD-Çin geriliminin azalması ise güvenli limana yönelik talebi azaltıyor.

Ancak ABD ve Çin arasındaki olası bir anlaşma, değerli metale talebi artıran gerilimleri hafifletse de fiyatların yeniden artması bekleniyor. Bunun bazı gerekçeleri de merkez bankalarının altın talebi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelimin güçlenmesi olarak sıralanıyor.

Uluslararası dev bankalar altındaki baş döndüren hareket nedeniyle öngörülerini revize etmek zorunda kalıyor. HSBC, 2026’nın başlarında ons altının 5 bin dolara kadar yükseleceğini öngördü.

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 411

İŞTE 28 EKİM 2025, ALTIN FİYATLARI TABLOSU

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.364,05

Gram altın satış fiyatı:5.364,73

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 511

ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.200,00

Çeyrek altın satış fiyatı:9.333,00

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 611

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:3.972,48

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.973,04

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 711

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı:18.400,00

Yarım altın satış fiyatı:18.655,00

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 811

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:36.491,32

Tam altın satış fiyatı:37.220,75

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 911

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:37.631,68

Ata altın satış fiyatı:38.590,84

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 1011

22 AYAR ALTIN (TL/GR) FİYATLARI

22 Ayar altın alış fiyatı:5.134,30

22 Ayar altın satış fiyatı:5.399,99

Altın fiyatları düşüşe geçti: Peki altın yeniden çıkar mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 1111

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:36.688,00

Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.161,00

