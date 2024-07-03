Bahçeli'den UEFA' ya tepki! ''UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'ın maçın galibi olunması sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmasını kınayarak, ''Gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur''dedi.

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Bahçeli'den UEFA' ya tepki! ''UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'ın maçın galibi olunması sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmasını kınayarak, ''Gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur''dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'ın dün akşam oynanan Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmasını kınadı.

Bahçeli'den UEFA' ya tepki! ''UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır''

Avusturya'yı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükselen Milli Takımızda iki golün sahibi Merih Demiral'ın bozkurt işaretine, UEFA'dan soruşturma gelmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelen soruşturmaya tepki gösterdi.

Bahçeli, açıklamalarında sert ifadeler kullandı.

Bahçeli'den UEFA' ya tepki! ''UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır''

"Tahrik ve tacizlere kapılmamak ortak sorumluluğumuz"

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

Bahçeli'den UEFA' ya tepki! ''UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır''

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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