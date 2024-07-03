Son dakika! Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Son dakika! MSB'nin verdiği bilgiye göre Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından mühimmat depolarını havaya uçurularak Dergele ve Miska köyleri ateşe verildi!

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Son dakika! Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Son dakika! MSB'nin verdiği bilgiye göre Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından mühimmat depolarını havaya uçurularak Dergele ve Miska köyleri ateşe verildi!

MSB: PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Son dakika! MSB: Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı.

Son dakika! MSB: Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

Son dakika! MSB: Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Son dakika! MSB: Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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