Son dakika! Irak’ın kuzeyinde sıcak dakikalar: PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurup köyü ateşe verdiler!

Son dakika! MSB'nin verdiği bilgiye göre Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından mühimmat depolarını havaya uçurularak Dergele ve Miska köyleri ateşe verildi!

MSB: PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı.

Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

Türkiye'nin zaferini hazmedemediler: UEFA, maçta bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'ın disipline sevk edildiğini duyurdu

Haberin Devamı

Dr. Ender Saraç berat etti: 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar’ iddiasıyla yargılanıyordu

Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''