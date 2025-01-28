Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklama: Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl tamamlanacağını belirterek, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024'ün, ulaştırmanın bütün modlarında dolu dolu bir yıl olduğunu ve geçen yıl birçok projeyi hizmete açtıklarını bildirdi.

Türkiye'de şu anda 13 bin 919 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresinin hızlı tren hatları olduğunu söyledi.

Uraloğlu, mevcut hızlı tren işletmeciliğine ilişkin bilgi vererek, "Ankara-İzmir Yüksek hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ayrıca planladığımız projelerimizden Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesini yaptık. Ankara-İstanbul süper hızlı treninin projesine çalışıyoruz. 10 yıllık projeksiyonda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hattımız saatte 350 kilometre hızda ve yaklaşık 344 kilometre uzunluğunda olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Koridor'un önemli bir parçası olduğuna işaret eden Uraloğlu, ülkenin, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayacak demir yolunun Avrupa'ya bağlanacağı güzergah üzerinde yer aldığını belirtti.

Avrupa'ya demir yolu bağlantısını Marmaray ile gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmaray'da günlük 300 tren hareketi var, 730 bin insanımız seyahat ediyor. Gecenin 4-5 saatlik bölümünde günlük bakımlarını yapıyoruz ve 4 yük trenini geçirebiliyoruz. Kuzey demir yolu olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ederken bıraktığımız çift hatlı bir demir yolu platformu var. Oradan yaklaşık 122 kilometre uzunluğunda, Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar gidecek, iki havalimanını da birleştirecek, yüksek kapasiteli saate 200 kilometre hızdaki demir yolu projesinin fizibilite çalışmalarını bitirdik. Bu yıl içinde başlayıp 4-5 yıllık periyotta bitirip demir yolu ağımızın kapasitesini artırmış olacağız, hem de alternatif olacak."

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"IRAK TARAFINDA PROJE BİTME AŞAMASINDA"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi Fav Limanı'ndan başlayacak ilk fazının bu yıl devreye alınacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma Yolu, Fav Limanı'ndan başlayıp Bağdat üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı'na giren 1200 kilometrelik demir ve kara yolu, enerji nakil hattı ve iletişim hatlarını da barındıracak. Irak tarafında proje bitme aşamasında, kuzey tarafını netleştirmeye çalışıyorlar. Finansmanla ilgili görüşmelerde model oluşturma noktasında bir yere geldik. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye'nin içinde bulundu 4 ülke olarak yıl içinde buranın yapımıyla ilgili süreci başlatabilmek için gayret ediyoruz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye tarafında yer alacak ve 2025 Yılı Yatırım Programı'na alınan Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Ovaköy'e kadar olan kısmının ihalelerini yıl içinde yapmak istiyoruz."

Türkiye'de 58 havalimanı olduğuna, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını da 2026'da bitireceklerine dikkati çeken Uraloğlu, böylece, ülkenin yakın ve orta gelecekteki havalimanı ihtiyacını çözmüş olacaklarını ve ilerleyen zamanlarda başka ihtiyaç olursa onu da değerlendireceklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin geçen yıl yurt dışı uçuşlarda 4 lokasyonu daha ilave ederek 349 noktaya ulaştığına işaret ederek, "Dünyanın en çok noktasına uçan ülkesiyiz. Havacılık anlaşması yaptığımız 175 ülke var. Dünyanın her yerindeyiz. Elbette yenilerini eklememiz söz konusu ama genel anlamdaki hedeflerimizi gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

USOM'DAKİ BİRÇOK GÖREV SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA DEVREDİLİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Türkiye'nin haberleşme trafiğini yönetme, disipline etme ve kurallarını koyma konusunda belirli görevleri olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu görevlerinin bir parçasının da siber güvenlik olduğunu aktardı.

Uraloğlu, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), ülkenin siber güvenliğine ilişkin görevi yürüttüğünü anımsatarak, "Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ve yapılanmasına ilişkin süreç yürütülecek. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı ve bu işin tamamını bir üst kuruluş olarak kapsamış olacak. USOM'daki birçok görev ve yetkimizi Siber Güvenlik Başkanlığına devretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



e-Devlet Kapısı'nın Siber Güvenlik Başkanlığına bağlanmasına ilişkin bir çalışma olmadığını da bildiren Uraloğlu, iletişim ve haberleşme konusundaki görevlerine devam edeceklerini belirtti.

Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız."

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