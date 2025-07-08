Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

Aydın'da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bir kazaya karıştığı iddia edilen alkollü sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında polise zor anlar yaşattı. Alkol muayenesi yapılmasını reddeden şahıs, kendisini görüntüleyen kameralara dönerek, "Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Zorla mı sevdireceksiniz?" diye bağırdı.

Polisin sabırlı uyarılarına rağmen direnişini sürdüren ve bir ara kaçma teşebbüsünde bulunan sürücü, güçlükle kontrol altına alındı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Haber7

Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

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