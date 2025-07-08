  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

Aydın'da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bir kazaya karıştığı iddia edilen alkollü sürücü, Aydın'da alkollü sürücü muayene sırasıda polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım? diyerek bağırdı...

Yayınlanma:

Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

Aydın'da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bir kazaya karıştığı iddia edilen alkollü sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında polise zor anlar yaşattı. Alkol muayenesi yapılmasını reddeden şahıs, kendisini görüntüleyen kameralara dönerek, "Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Zorla mı sevdireceksiniz?" diye bağırdı.

screenshot-6.jpg

Polisin sabırlı uyarılarına rağmen direnişini sürdüren ve bir ara kaçma teşebbüsünde bulunan sürücü, güçlükle kontrol altına alındı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

screenshot-7.jpg

screenshot-11.jpg

screenshot-10.jpg

screenshot-8.jpg

screenshot-9.jpg

Kaynak: Haber7

Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?Aydın'da alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım?

Sporcu Beslenmesi Nasıl Olmalı?Sporcu Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!

Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...
Sıcak gelişme! CHP'li 2 belediye başkanı hakkında önemli karar: 1'i ev hapsi aldı diğeri...
Son dakika... Türkiye 12 şehidini son yolculuğuna uğurluyor
Son dakika... Türkiye 12 şehidini son yolculuğuna uğurluyor
YKS sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu: ÖSYM ile TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
YKS sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu: ÖSYM ile TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!
Tek tek itiraf etti: Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı itirafçı oldu!
Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!
Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!
Son dakika! Bahçeli'den önemli açıklama: Tuz kokmuştur!
Son dakika! Bahçeli'den önemli açıklama: Tuz kokmuştur!