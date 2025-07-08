Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!

Restoranda skandal görüntüler! Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu! Valilik o görüntüler üzerine harekete geçti...

İstanbul'un Kuzguncuk semtindeki bir restoran, müşterilere hizmet verdiği bardaklarda AK Partili kadınlara küfür eden kadının yer aldığı çıkartmalar kullandığı öğrenildi. İstanbul Valiliği tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk semtindeki bir restoran, müşterilerine hizmet verdiği ürünlerde AK Partili kadınlara ağza alınmayacak küfürler eden kadının yer aldığı çıkartmalar kullandığı ortaya çıktı.

BARDAKLARDA AK PARTİLİ KADINLARA KÜFÜR EDEN YAŞLI ŞAHSIN ÇIKARTMALARI KULLANILDI

Kuzguncuk'taki restoranda, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Medyali Tv adlı YouTube kanalının Sarıyer'deki bir sokak röportajında "Sonuna kadar Erdoğan" diyen AK Partili bir kadına "S.... O...." diyerek küfür eden yaşlı kadının görüntü ve sözlerinin yer aldığı çıkartmaların kullanıldığı görüldü.

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SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Restoran giden müşteriler tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada yoğun tepki çekti. Vatandaşlar tarafından büyük tepki gören görüntülere ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RESTORANLA İLGİLİ DENETİM VE İNCELEME BAŞLATILDI

Restorandaki ürünlerde kullanılan ifadelerin kabul edilemeyecek olduğunu vurgulayan Vali Gül, ilgili iş yeri hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül paylaşımında, "Kuzguncuk’taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır.

Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez.

Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur." ifadelerine yer verdi.

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