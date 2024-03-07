Avrupa Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını duyurdu: İşte beklentiler dahilinde gerçekleşen karar…

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mart ayındaki faiz kararını Perşembe öğleden sonra açıkladı. Faiz oranlarını üst üste dördüncü kez %4.0 ile 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

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Bununla birlikte, bankanın ekonomi personeli tarafından yapılacak tahminlerin, önümüzdeki yıl için ekonomik büyümenin azalması ve düşen enflasyonu göstermesi muhtemeldir.

YILIN İKİNCİ FAİZ KARARI VERİLDİ

ECB Başkanı Christine Lagarde, Haziran ayı faiz indirimi için piyasa fiyatlandırmasının politika yapıcıların görünümüyle uyumlu olduğunu öne sürdü. 2024'te enflasyon için personel projeksiyonları %2,7'den ortalama %2,3'e güncellendi. İleriye bakıldığında, personel enflasyonun 2025'te ECB'nin %2 hedefini vurduğunu ve 2026'da %1,9'a daha da soğuduğunu görüyor.

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ECB, ana faiz oranını beklendiği gibi %4,0'te değişmeden bıraktı. Son 1-1/2 yılda enflasyondaki devam eden düşüşü ve yeni, daha düşük ekonomik projeksiyonları yansıtacak şekilde mesajını biraz değiştirdi.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını %4'te sabit tuttu. Ayrıca, Perşembe günü yıllık büyüme tahminini düşürdü. ECB faiz kararından sonra Avrupa piyasaları yükseldi.

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