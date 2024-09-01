Ev taşımak isteyen bir kez daha düşünsün! Ev taşıma maliyeti dudak uçuklatıyor

Ülkemizde son zamanlardaki yüksek enflasyonun bir sonucu olarak ortaya çıktı. Fahiş kira bedelleri ve kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle milyonlarca insan evlerini değiştirmek istiyor. Bu, taşınma maliyetlerinin hesaplanmasını sağladı.



Ekonomim.com tarafından yayınlanan bir habere göre, İstanbul'da 3+1 daire için taşınmanın ortalama maliyeti 150 bin TL'yi buluyor.

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Evlerinden ayrılmak isteyen vatandaşlar dikkat! Emlak ilan sitesi sahibinden 3+1 ev 25 bin lira.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da metrekare kira fiyatları ortalama 233,3 TL. Bu rakama göre, 3+1 ev için ortalama kira bedeli 25 bin TL.

Eşyaları Taşımak İçin Nakliye Masrafları Açıklandı

Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunar. Güncel verilere göre, taşınma mesafesine ve evin büyüklüğüne bağlı olarak ortalama fiyatlar aşağıdaki gibidir:

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Yakın ilçeler arasında 3+1 evi taşımak için 25 bin TL, uzun mesafelerde 30 bin TL olabilir.