Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor

Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin olumsuz veriler, Federal Reserve'in faiz indirimi yapması ihtimalini biraz daha artırdı. Avrupa'nın siyasi istikrarsızlığı bu soruna katkıda bulunuyor.

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Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor

Altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşıyor. 19 Nisan 2024'te 2552 liraya ulaşan gram altın bugün 2503 liraya yükseldi.

Gün 2489 liradan başladı. Gün boyunca en düşük 2482 lira ve en yüksek 2503 lira seviyesi kaydedildi. Şu anda gram altın 2495 liradan satın alınabilir.

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Altın fiyatları da artıyor. Altın başlangıçta 2360 dolardan başladı. Gün boyunca en düşük 2355 lira ve en yüksek 2368 lira seviyesi kaydedildi. Altın şu anda 2363 dolardan satılıyor.

Altın Kapalıçarşı'da 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.

Altın Neden Artıyor?

Faiz indirimine ilişkin net bir tarih verilmezken, son açıklanan verilerin olumsuz olması faiz indirimi olasılığını artırdı.

Ek olarak, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve seçim dönemi altına olan talebi artırıyor.

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