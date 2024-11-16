Bakan Şimşek'ten flaş açıklama! Asgari ücret için ilk rakamlar

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Bakan Şimşek "Asgari ücret bir komisyon tarafından belirleniyor" dedi. Bu konuda bir açıklama yapmam uygun değildir. Enflasyon çalışanlarımızı hiçbir zaman etkilemeyecektir." diye ekledi.

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"HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU ASLA SİLMEDİM"



Vergi borçlarının silindiği iddialarına da değinen Şimşek, "Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok" dedi."" diye ekledi. Ek olarak, Demirören Grubu ile ilgili anlaşmazlıkları ortaya çıkararak, "Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor." dedi.



Tip1 ile ilgili sorunlara da değinen Bakan Şimşek, "Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz" dedi.