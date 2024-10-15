Asgari ücrette ilk kez rakam tahmini yapıldı! Öne çıkan rakam 23-25 bin TL

Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler bekleniyor, ancak 2025'ten önce gerçekleşmesi zor görünüyor. Kök maaşı sorununu bir an önce çözmek için çalışan hükümet, emeklilikle ilgili önemli değişiklikleri 2025 yılı bütçesini gördükten sonra uygulamayı planlıyor.

AK Parti, Ocak ayı için en düşük emekli maaşının ne kadar olacağıyla ilgili etki analizlerini çıkarırken, aynı zamanda en düşük maaşın ne kadar olacağıyla ilgili bir araştırma başlatıyor. Bunun bütçeye etkisi, Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 14 bin ila 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla hesaplanıyor. Bu analizler yapılırken enflasyon oranını da dikkate almanın gerekli olduğu altı çizildi.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Komisyonu, Aralık ayında toplanacak. 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda kulislerde 23 ila 25 bin arasında bir rakam tartışılmaya başlandı.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığından, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentileri yüksek. Bu, farklı rakamların bütçeye getirisini hesaplamak için kullanılır. Etki analizlerinin Aralık ayından önce açıklanması bekleniyor.

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AK Parti kaynakları, Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle yılbaşına kadar yeni ekonomi düzenlemeleri içeren bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını belirtti.