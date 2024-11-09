Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki tüm senaryolar

Milyonlarca çalışan, ücret zamlarının ne kadar olacağı konusunda endişeleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon oranı çok önemlidir. Asgari ücret komisyonunun aralık ayında ilk toplantısını yapması bekleniyor.



ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI



Yıl sonu enflasyon tahminini TCMB 6 puan yükselterek %38'den %44'e yükseltti. 2025 tahmini %14'ten %21'e yükseldi. 2026 tahmini de %9'dan %12'ye yükseldi.

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MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin bir standart değerlendirme yapmadıklarını açıkladı.

Karan, "Biz karar verici değiliz" dedi. Bu kurulun bir parçası olmadığımız gibi, resmi ya da resmi olarak herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.ifadelerini kullandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor" dedi.dedi.

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Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesini istedi. Akçay, "Bu enflasyon için avantajlı. İleriye dönük endeksleme gereklidir. Konjonktürün de uygun olduğuna inanıyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

Piyasalarda, asgari ücret için yüzde 25 oranında bir zam talebi yaygınlaştı.Yüzde otuz ücret artışı da bekleniyordu. İş dünyası, asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılmasını istiyor. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler %25 ila %25 arasındaydı.