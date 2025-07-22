Asfaltta yumarta pişti! İstanbul'da sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak, komşuda tatil ilan edildi!

Asfaltta yumarta pişti: Yarın İstanbul dahil birçok ilde rekor dereceler beklenirken, komşumuz İran'da 14 eyalette kamu kurumları tatil edildiği açıklandı.

Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissediliyor. Yarın İstanbul dahil birçok ilde rekor dereceler beklenirken, komşumuz İran'da 14 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren nemli ve sıcak havanın yarın rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 - 28 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde 40 derecenin üzeri değerler görülecek.

ASFALTTA YUMURTA PİŞİRDİ

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bugün termometreler 39 dereceyi gösterirken, İbrahim Yılmaz isimli bir esnaf asfaltta yumurta deneyi yaptı. Asfaltta kırılan yumurta dakikalar içerisinde pişti.

"İSTANBUL'UN GÜNEY İLÇELERİNDE REKOR KIRILABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Yarın dışarı çıkmayın. Sayın valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." ifadelerini kullandı.

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İRAN'DA KAMU KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Öte yandan; İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 23 Temmuz'da başkent Tahran dahil bir çok eyalette kamu kurumları tatil edildi. Tatil edilen eyaletler arasında Gilan, Fars, Merkezi, Rezevi Horasan, Gülistan, Elburz, Mazenderan, Kirman, Buşehr, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri değiştirildi. Simnan ve Kirmanşah da dahil olmak üzere birçok eyalette çalışma saatleri 06.00- 11.00 saatleri arasına çekildi.

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