Arkadaşlarıyla sohbete dalınca olanlar oldu! Bebek arabası hızla yokuş aşağı kaydı, bebek yola savruldu! O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı
İkiz çocukları bulunan anne, arkadaşlarıyla sohbete dalarak içinde çocuk bulunan bebek arabasını tutmayı unuttu. Birden kayan bebek arabası hızla yokuş aşağı kayarak şans eseri çok fazla gitmeden kaldırıma çarparak durdu. Bebek arabasının içindeki bebek yola savrulurken, bebek kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
O anlar kamerada
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, arabanın yokuş aşağı kaydığı, kaldırıma çarparak durduğu esnada bebeğin arabadan savrulduğu ve bir vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)