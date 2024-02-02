Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"

Samsun'da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak yaralayan saldırgan adliye önündeki muhabirlere kahkahalar atarak "Ben öldürdüm, Az yakışıklı çıkalım abi" dedi.

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Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi.

İHlas haber ajansının haberine göre , aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Az yakışıklı çıkalım"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti.

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