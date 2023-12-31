Aras Bulut İynemli'ye Süper Kupa göndermesi: Disney hatırlatması, izin aldın mı?

Süper Kupanın iptali sonrası bazı ünlülere tepkiler var. Aras Bulut İynemli'ye sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

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Aras Bulut İynemli'ye Süper Kupa göndermesi: Disney hatırlatması, izin aldın mı?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde bir kriz yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, maça saatler kala Suudi yönetiminin Atatürk fotoğraflı tişörtü giymelerine izin vermemesi üzerine ülkelerine döndü. Bunun ardından çok sayıda ünlü, kulüplerin bu kararına destek veren paylaşımlarda bulundu.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin X hesabından "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" paylaşımına tepki geldi. Kemal Atatürk. Türküm diyorum. "Mustafa Kemal Atatürk" ifadesini kullandı. Disney Plus'tan "Atatürk" dizisinin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan İynemli'nin bu paylaşımı tepki çekti.

İşte Aras Bulut İynemli'nin paylaşımına gelen tepkiler;

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