Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 58 zam geldi

Aracı olanlara kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeniden değerleme oranın %58,46 olarak açıklamasıyla birlikte araç muayene istasyonlarında uygulanacak fiyatlara da yüzde 58 zam geldi.

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Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 58 zam geldi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarına gelen kişilerden kredi kartı ile ödemelerde ek komisyon alınması konusunda şikayetlerin dile getirilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Palandöken, 2024 yılında araç muayene ücretlerine %58,46 oranında zam yapıldığını belirterek, "Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerden 2 bin 462 TL muayene ücreti alınıyor." Bu araçların egzoz muayeneleri ise 180 TL'den 256 TL'ye yükseldi. Bu parayı nakit olarak ödediğinizde herhangi bir ek ücret yok. Ancak araçlarını muayeneye getirmek için kredi kartı kullanan vatandaşlar araç muayene ücretine göre bir kart komisyonu ödeyecekler. En düşük ve yasal olmayan en düşük komisyon ücreti 50 TL'dir. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir. Ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalıdır.

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"Haksız Komisyon Ücreti Alınması Doğru Değil"

Palandöken, kredi kartı ödemelerinden haksız komisyon alınmasının yasal olmadığını belirtti. Son iki yılda yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar ve esnafımız muayene ücretini ödemekte zorlanırken, kredi kartıyla ödemek isteyenlerden de yasal olmayan bir komisyon ücreti alındığına dair çok sayıda şikayette bulunduk. Bugün bir bakkaldan ekmek, bir beyaz eşyacıdan buzdolabı veya bir konfeksiyondan elbise alındığında kimse komisyon almıyor. Kredi kartı yoksa işletme çöker. 2022 yılına kadar muayene ücretleri yüzde 260 oranında arttı. Bu zammın yanında haksız bir komisyon ücreti alınması yanlış. Araçlar onarılamaz ve ek parça takılmaz.

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