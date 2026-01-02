  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!

Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!

Gelir İdaresi Başkanlığından önemli duyuru: 2026 yılı MTV birinci taksit ödemelerinin başladı. İşte detaylar...

Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!
Yayınlanma:

Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!

Gelir İdaresi Başkanlığından önemli duyuru: 2026 yılı MTV birinci taksit ödemelerinin başladı. İşte detaylar...
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2026 yılı MTV birinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu. Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, bankalar, vergi daireleri veya PTT aracılığıyla 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödenebilecek.

Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Araç sahipleri geç kalmayın: 2026 MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı, işte son tarih!

İŞTE ÖDEME KANALLARI

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

ŞİFRESİZ ERİŞİM VE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

Yılbaşı gecesi cehenneme döndü! 47 kişiyi cayır cayır yakarak ölüme götüren yangın bakın nasıl başlamış!Yılbaşı gecesi cehenneme döndü! 47 kişiyi cayır cayır yakarak ölüme götüren yangın bakın nasıl başlamış!

Diyanet Yeni yılın ilk cuma hutbesini açıklandı! "Her Şey Allah'ı Anlatır"Diyanet Yeni yılın ilk cuma hutbesini açıklandı! "Her Şey Allah'ı Anlatır"

AK Parti yeni bir af yasası için düğmeye bastı! Yarısını yatan çıkacakAK Parti yeni bir af yasası için düğmeye bastı! Yarısını yatan çıkacak

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
İslam Memiş'ten 2026 açıklaması: Altının pusulası yön mü değişiyor, elinde altın ve gümüşü olanlar ne yapmalı?
İslam Memiş'ten 2026 açıklaması: Altının pusulası yön mü değişiyor, elinde altın ve gümüşü olanlar ne yapmalı?
Türkiye'nin zenginler listesinde büyük değişim! İbrahim Erdemoğlu liste dışına çıktı, Bayraktar servet kaybı yaşadı
Türkiye'nin zenginler listesinde büyük değişim! İbrahim Erdemoğlu liste dışına çıktı, Bayraktar servet kaybı yaşadı
Altın yeni yıla nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın yeni yıla nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Otomobil piyasası çıldırdı: Aralık ayında büyük artış! Satışlar 200 bine dayandı!
Otomobil piyasası çıldırdı: Aralık ayında büyük artış! Satışlar 200 bine dayandı!
Starbucks batıyor mu? Yüzlerce mağazasını kapatacak!
Starbucks batıyor mu? Yüzlerce mağazasını kapatacak!
En düşük emekli maaşı için bomba kulis! En düşük emekli maaşı için ilk kez bu kadar net rakam açıklandı
En düşük emekli maaşı için bomba kulis! En düşük emekli maaşı için ilk kez bu kadar net rakam açıklandı