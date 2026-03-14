Amsterdam'da Yahudi çocuklarının okuduğu okula bombalı saldırı!

Son dakika...Amsterdam'da bir Yahudi çocuklarının okuduğu, okulunun önünde patlama meydana geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, Hollandalı yetkililer saldırıyı Yahudi toplumuna yönelik kasıtlı bir eylem olarak nitelendirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Buitenveldert bölgesindeki Zeelandstraat üzerinde bulunan bir Yahudi okulunda, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, okul binasında sınırlı çapta hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, saldırı sırasında okulun boş olması sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

"KASITLI BİR SALDIRI"

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, olayın münferit bir hadise olmadığını belirterek durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, şehrimizdeki Yahudi toplumuna yönelik kasıtlı bir saldırıdır. Olayı çok ciddiye alıyoruz ve faillerin tespiti için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

Güvenlik güçleri, patlama anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

"ASHAB AL YAMİM ÜSTLENDİ"

Saldırının ardından internet üzerinden yayınlanan doğrulanmamış bir videoda, Ashab Al Yamim isimli az bilinen bir grup eylemi üstlendiğini duyurdu. Grup tarafından paylaşılan görüntülerde, okulun dışında meydana gelen küçük çaplı patlama ve ardından çıkan yangın yer alıyor. Aynı grubun logosunun, hafta başında Rotterdam'daki bir sinagoga düzenlenen saldırıyla ilgili videolarda da görülmesi, Hollanda genelinde güvenlik endişelerini artırdı.

