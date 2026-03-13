Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
13 Mart 2026 09:49
ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğine yönelik açıklamasına karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ediyor. Peki savaş altın piyasasını nasıl etkiliyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 13 Mart 2026 Cuma güncel altın fiyatları...
13 Mart 2026 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğine yönelik açıklamasına karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ediyor. Altın fiyatları ise güçlü ABD doları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişeleriyle sabah saatlerinde geriledi. Uzmanlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ancak dün öğleden sonra altın fiyatları kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 13 Mart 2026 Cuma Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!
Canlı altın fiyatları 13 Mart 2026 tarihinde güncellendi. İran-ABD-İsrail arasındaki savaş devam ederken altın fiyatları dolar endeksinin güçlenmesi ile sabah saatlerinde geriledi. Ancak altın öğleden sonra yükselerek kayıplarını geri aldı. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ÇEYREK ALTIN FİYATI 13 MART 2026
Alış: 11.871,00
Satış: 12.045,00
13 MART 2026 ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 7.261,76
Satış: 7.262,59
ONS ALTIN FİYATI 13 MART 2026
Alış 5.115,70 Dolar
Satış: 5.116,30 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 13 MART 2026
Alış: 47.307,00 TL
Satış: 47.980,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 13 MART 2026
Alış: 7250 TL
Satış: 7391TL