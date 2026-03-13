Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış - satış fiyatı ne kadar?

13 Mart 2026 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğine yönelik açıklamasına karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ediyor. Altın fiyatları ise güçlü ABD doları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişeleriyle sabah saatlerinde geriledi. Uzmanlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ancak dün öğleden sonra altın fiyatları kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 13 Mart 2026 Cuma Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!