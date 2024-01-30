Borç krizindeki Çin’in emlak şirketi Evergrande’ye tasfiye kararı geldi…

29 Ocak'ta bir Hong Kong mahkemesi, önde gelen gayrimenkul kuruluşu China Evergrande Group'un tasfiyesini zorunlu kıldı. Çin'in finansal piyasalarında yankılanmaya hazır bir gelişme başlatıyor.

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Karar kritik bir noktada geliyor ve politika yapıcıları tırmanan krizi hafifletmek için hızlı bir şekilde harekete geçmeye zorluyor.

EVERGRANDE’YE ZORUNLU TASFİYE

Mahkemede Yargıç Linda Chan, toplam 300 milyar doların üzerinde yükümlülükle davalı olan emlak şirketi için zorunlu tasfiye kararı verdi. Bu karar, Evergrande'nin bir tahvil geri ödemesinde temerrüde düştükten iki yıldan fazla bir süre sonra ve birden fazla mahkeme duruşmasının ortasında, somut bir yeniden yapılandırma planı sunmadaki ısrarlı başarısızlığından sonra geldi.

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Chan, bir tasfiye memuru atamanın tüm alacaklıların çıkarlarına hizmet edeceğini ve Evergrande için yeni bir yeniden yapılandırma planının devralınmasını sağlayacağını ifade etti.

Şirketin başkanı Hui Ka Yan, şüpheli suç faaliyetleri nedeniyle soruşturma altında olduğu için bu hareket özellikle çok önemli hale geliyor. Evergrande'nin çöküşü durumunda, finansal kurumlar ve borç verenler borç vermeyi azaltmak için baskıyla karşı karşıya kalabilir.

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