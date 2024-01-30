Akaryakıt zammı vatandaşı illallah ettirdi: Herkes tek çareyi LPG’de görüyor…

Henüz yeni yılın ilk ayı bitmeden akaryakıt okkalı bir zam gördü. Peş peşe gelen zamların ardından yıl başından bu yana akaryakıt fiyatları 8 ile 10 lira arasında zamlandı. Araç sürücüleri ise, çareyi LPG’de arıyor…

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Akaryakıt zammı vatandaşı illallah ettirdi: Herkes tek çareyi LPG’de görüyor…

2024 yılı yine rekor zamlarla başladı. Peş peşe gelen zamların ardından vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Özellikle de akaryakıt zamları topyekün her şeyi etkilemesi bekleniyor. Gıda taşımacılığında da yeni fiyatlar raflarda yerini alabilir.

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EN İYİ ALTERNATİF LPG Mİ?

Daha 24 saat dolmadan akaryakıt fiyatlarına ikinci bir zam geliyor. Zamların ardı arkası kesilmezken, az yakan araç bulmak neredeyse imkansız oluyor. Milyonluk araçlar çareyi LPG taktırmakta buluyor.

Elazığ sanayi esnafı Zülküf Canpolat, artan akaryakıt fiyatlarından sonra lük araçların tek tek LPG taktırdığını aktardı. LPG istasyonlarının dolduğunu söyleyen Canpolat, vatandaş için en iyi alternatif olarak öne çıktığını vurguladı.

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LPG ARTIK MECBURİYET OLDU

“LPG şimdi araç sürücüleri için bir mecburiyet gibi oldu. Yakıtlara yapılan son zamlarla benzin ve mazotun fiyatı 40 TL'yi aştı. LPG olmasa insanlar araçlarıyla yolculuk bile yapamaz duruma geldiler şu an. Ben kendim Diyarbakır'a gittim, benzinli araçla gidemedim. Bin lira yakıyordu. LPG'li araçla gittim 480 lira yaktı. Yarı yarıya fark ettiği için insanlar LPG'li araçları tercih ediyor.

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LPG motora zararlı. Motoru erken öldürüyor ama mecburiyet karşısında insanlar bunu tercih etmek zorunda kalıyor. Bir zorunluluk oldu neredeyse. Şimdi adam sıfır araç alıyor. Geliyor 20 bin TL verip LPG taktırıyor. İnsanlar mecbur kaldığı için.

İnsanlar mecburiyetten takıyor. Bir motorun ömrü 20 yıl ise LPG ile 5 yıla düşüyor çünkü yağsız, havayla çalışıyor ama benzinin içinde yağ var, pistonları yağlıyor, sekmenleri yağlıyor. Motor ateşlediği zaman yağlıyor. Şimdi LPG sadece havayla çalışıyor. Adam 1 trilyonluk araba alıyor. Geliyor 20 bin lira verip LPG taktırıyor.”

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