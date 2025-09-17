Apple’ın iOS 26 güncellemesi yükleyenlere kabus yaşattı: Apple'dan son dakika geldi!

iOS 26 güncellemesi batarya katili çıktı. Apple’ın iOS 26 güncellemesi kullanıma açıldı. iOS 26 güncellemesi yükleyenlere kabus yaşarken Apple'dan son dakika geldi...

iOS 26 güncellemesi batarya katili çıktı. Apple’ın iOS 26 güncellemesi kullanıma açıldı. Ancak kullanıcılar, pil ömrü konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Soruna ilişkin Apple'dan açıklama geldi.

Yeni bir iOS sürümü yayımlandığında kullanıcıların en büyük merakı, cihazlarının performansı nasıl etkileneceği olmuştur. iOS 26 güncellemesi de büyük sorunlarla geldi. Özellikle pil ömrü konusunda yaşanan şikayetler, güncellemenin ilk günlerinde gündem oldu.

Daha önce yapılan açıklamada, iOS 26 Güncellemesi batarya performansını artıracağı belirtilmişti.

İOS 26'YA BATARYA DAYANMIYOR

iOS 26 güncellemesinden sonra batarya performansında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bunun nedeni, cihazın arka planda birçok işlemi tamamlaması olarak gösterildi.

APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Apple, iOS 26 güncellemesinin tüm iPhone kullanıcılarına açılmasının ardından pil ömründe yaşanabilecek sorunlara dair açıklama yaptı.

Şirket, yeni bir destek belgesinde, büyük bir yazılım güncellemesi sonrasında cihazın arka planda kurulum sürecini tamamladığını, bu nedenle hem pil ömründe hem de ısınmada kısa süreli etkiler görülebileceğini belirtti.

Apple açıklamasında, “Bir güncellemeyi tamamladıktan hemen sonra, özellikle büyük sürümlerde, pil ömründe ve termal performansta geçici etkiler fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınız arka planda verileri dizinlemekte, dosyaları arama için hazırlamakta, yeni öğeleri indirmekte ve uygulamaları güncellemektedir” ifadeleri yer aldı.

GÜNCELLEMELER KRİTİK

Şirket, iOS güncellemelerinin bazı özelliklerin daha fazla kaynak gerektirmesi nedeniyle performans ve pil ömründe küçük değişiklikler yaratabileceğini kabul etti. Ancak bu etkilerin kullanıcıları güncellemeden alıkoyacak kadar ciddi olmadığı vurgulandı.

Apple, pil endişelerinden bağımsız olarak, güncellemelerin asıl öneminin güvenlikte olduğunu hatırlattı. Yazılım güncellemelerinin en son güvenlik yamalarını ve kritik düzeltmeleri içerdiğini belirten şirket, bunların kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve siber saldırılara karşı koruduğunu açıkladı.

Önceki haftalarda yayımlanan iOS 18.6.2 sürümü, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir sistem açığını kapatmıştı. Apple, her ne kadar az sayıda kullanıcının etkilenmiş olabileceğini söylese de, en güncel yazılımı yüklemenin olası saldırıları engellemenin en etkili yolu olduğunun altını çizdi.

YENİ ÖZELLİKLER VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

iOS 26 ile birlikte iPhone kullanıcıları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda yeni özelliklere de kavuşuyor. Güncellemeyle birlikte “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım dili, geliştirilmiş Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ve daha güçlü spam koruması kullanıma sunuldu.

Apple, kullanıcıların cihazlarını birkaç gün normal şekilde kullanmaya devam etmeleri gerektiğini, bu süreçte yazılımın kullanım alışkanlıklarını öğrenerek optimizasyonu tamamlayacağını ve pil performansının normale döneceğini belirtti.

HANGİ ÖZELLİKLER GELDİ

Apple'ın yeni güncellemesi iOS 26 çıktı: İşte yeni gelen özellikler

*Yeni yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass”

*Kilit Ekranı’nda uyarlanabilir saat

*Kilit ekranında fotoğraflara üç boyut efekti verme

*Güncellenmiş uygulama simgeleri

*Animasyonlu albüm kapağı

*Ekran görüntülerinde Görsel Zeka kullanımı

*Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri

*Kestirmeler için akıllı eylemler ve model kullanımı

*Genmoji ve ChatGPT ile entegre Image Playground

*Yeni Kamera tasarımı, lens temizleme bildirimi

*Basitleştirilmiş Fotoğraflar tasarımı

*Telefon uygulaması için yeni özellikler (Arama Filtreleme, Tutma Yardımı)

*Mesajlar’da bilinmeyen numaralar için ayrı alan

*Mesajlar’da yapay zekayla oluşturulan arka planlar

*Mesajlar’da anket önerileri

*Apple Harita’da gidilen yerler ve tercih edilen rotalar

*Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi, AutoMix ve sabitleme

*Yeni oyun uygulaması Apple Games

*Yeni Erişilebilirlik özellikleri

*Önizleme uygulaması

*Anımsatma önerileri

*iPhone tahmini şarj süresini gösterme

*Adaptif güç modu

*Fitness uygulamasında yeni Antrenman sekmesi

*Parolalar uygulamasında geçmiş şifrelerin gösterilmesi

