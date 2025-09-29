Milli Savaş Uçağımız KAAN'ın üretimi durdu mu? En yetkili isimden açıklama geldi

"İKİ YILDA ÇOK ÖNEMLİ YOL KAT EDİLDİ"

Yerli motor geliştirme sürecinde geçmişte yaşanan gecikmelere de değinen Görgün, son iki yılda büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ANKA-III için TF6000 turbofan motorunun başarıyla çalıştırıldığını, KIZILELMA için TF10000'in geliştirme sürecinin devam ettiğini, KAAN için de TF35000 motorunun üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.