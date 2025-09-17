Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 17 Eylül Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin etkisi nedeniyle yükselişle başladı. Rekor tazeleyen gram altın dün Kapalıçarşı'da 5 bin TL'nin üzerini gördü. Yaşanan hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 08.00 itibarıyla gram altın 4 bin 888 lira çeyrek altın ise 8 bin 208 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 17 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...