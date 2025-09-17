Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
17 Eylül 2025 09:45
Altın fiyatları güne, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin etkisi nedeniyle yükselişle başladı. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Eylül Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin etkisi nedeniyle yükselişle başladı. Rekor tazeleyen gram altın dün Kapalıçarşı'da 5 bin TL'nin üzerini gördü. Yaşanan hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 08.00 itibarıyla gram altın 4 bin 888 lira çeyrek altın ise 8 bin 208 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 17 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 17 Eylül Çarşamba bugün yani haftanın üçüncü iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta başında kaydedilen yukarı yönlü seyrini bugün de devam ettiriyor. Hemen belirtelim ki saat 16.00 itibarıyla gram altın 4 bin 888 lira çeyrek altın ise 8 bin 189 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ İLE ALTIN REKOR TAZELEDİ ABD Merkez Bankası Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek faiz toplantısı öncesinde yatırımcıların altına olan ilgisi güçlü şekilde devam ediyor.
Fed'in Çarşamba günü sona erecek toplantıda faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 96, 50 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 4 olarak fiyatlanırken, ons altın bu sabah Asya'daki spot işlemlerde 3689,58 dolara kadar yükseldi.
ONS ALTIN Ons altın fiyatı yeni güne yüzde 0,06 artışla başlayarak 3681,42 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 6,78, yıl başından bu yana yüzde 40,27 yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4.897,08 4.897,60
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 8.131,00 8.189,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 16.183,00 16.318,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 31.553,37 32.174,09
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 32.266,00 32.487,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80