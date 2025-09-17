Manşetler
24
17:12
Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı! 'Babamın gölgesinde olmayacağım' demişti
16:15
Almanya yolcusu kalmasın! Galatasaray'ın Almanya kafilesinde Osimhen var mı? İşte, Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken karar!
15:40
CHP'de kazan fokurduyor: Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler!
15:28
Mersin'de dehşet anları: 'Evi cinler sardı' diyerek 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti!
15:15
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya tokat gibi cevap: Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyiz!
15:00
Diyarbakır'da olay görüntü: Aynı okulda velilerden öğretmenlere üst üste dayak!
14:22
“Kudüs sizin şehriniz değil” dedi, Erdoğanı hedef aldı: Netanyahu'nun küstah sözlerine Erdoğan ne diyecek?
14:07
TEKNOFEST bu sabah ilk ziyaretçilerine kapılarını açtı: Teknoloji festivali nefesleri kesti!
13:08
Görevli personel ortaya çıkardı! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
13:00
Babanın timsah gözyaşları: Türkiye'yi yasa boğan olay kaza değil, cinayet olduğu ortaya çıktı!
Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak: 17 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
17 Eylül 2025 09:36
Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak! İşte, 17 Eylül 2025 Çarşamba, gündeme dair merak edilen, gazete manşetleri...
